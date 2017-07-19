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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:101

Аграрии Сумщины почти закончили сбор зерновых

В области намолочено 1,228 млн тонн paнниx зерновых и зернобобовых культур на площади 260,3 тыс. гектаров, или 97% к прогнозируемых площадей, пишет сайт ОГА.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания исполняющий обязанности директора Департамента агропромышленного развития Петр Турчин, лидерами по урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур являются аграрные хозяйства Конотопского (57,4 ц/га), Глуховский (57,3 ц/га), Кролевецкого ( 56,1 ц/га), Путивльского (53,4 ц/га), Сумского (52,7 ц/га) и Бурынского (51,4 ц/га) районов.

«По состоянию на 19.08.2017 paнниx зерновых и зернобобовых культур в области собрано на площади 260,3 тыс. гектаров, или 97% к прогнозируемых площадей, намолочено - 1228 тыс. тонн при средней урожайности 47,2 ц/га, из них пшеницы намолочено 1008 тыс. тонн, ржи - 23,4 тыс. тонн, ячменя - 139,6 тыс. тонн, овса - 23 тыс. тонн, гороха - 33,5 тыс. тонн», - отметил Петр Турчин.

По его словам, сельскохозяйственными предприятиями области начато сбор поздних зерновых, в частности, гречки обмолочено 2 тыс. гектаров (9%), намолочено 3 тыс. тонн при средней урожайности 15,3 ц/га.

«Согласно расчетам предварительного баланса, валовой сбор зерновых культур в 2017 году ожидается в пределах 3,4 млн тонн, валовое производство зерна продовольственной пшеницы и ржи - в пределах 600 тыс. тонн (при фактической потребности по области 157 тыс.тонн), - добавил чиновник. - Это даст возможность полностью обеспечить продовольственную безопасность региона».

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