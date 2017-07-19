Выпустившийся водитель троллейбуса в Сумах сообщил о травле в КП «Электроавтотранс» Сумчанин Олег Нестеренко, прошедший обучение по специальности водитель троллейбуса в КП «Электроавтотранс», на аппаратном совещании в сумской мэрии 21 августа заявил о травле на предприятии к новым водителям.

По его словам, всем пообещали 100% трудоустройство на предприятии после успешного окончания курсов. «Через две недели после начала обучения я узнаю, что реально нужно семь водителей, остальные на хрен не нужны. Для чего морочите голову?», — рассказал Нестеренко.

«После успешного обучения, в группе был один из лучших, стажировался три месяца, претензий не было, оценки 8-9 баллов. После получения прав я вернулся на предприятие. Меня в службе движения встречают с кислым выражением лица. Извините, если бы я знал, что я тут не нужен, я бы не возвращался. Отдаю трудовую книжку, начинается травля, меня добивают. Передо мной за три дня добили, меня добивали месяц. Я там не нужен, другие тоже. С 15 человек осталось 7. Планируется оставить два-три человека», — поделился подробностями закончивший курсы водитель.

В ответ на это присутствовавший на аппаратке директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог заявил, что у водителя туннельное зрение и куча нарушений. «Когда сдавали без пассажиров, он на самом деле хорошо учился. Выполнял все условия. Когда у нас началась езда с людьми, это совершенно другие люди», — сказал директор сумского троллейбусного депо.

В конце 2016 года на базе КП «Электроавтотранс» после длительного перерыва открылся класс, в котором могли проходить обучение по специальности водитель троллейбуса 15 человек. 13 декабря 2016 года информационный портал Сумского горсовета опубликовал информацию со ссылкой на Виталия Однорога, о том, что к обучению приступают 12 человек и без работы слушатели курсов не останутся, поскольку на предприятии существует недобор квалифицированных кадров.

«Раньше банально не было троллейбусов, а сейчас около 12 исправных единиц транспорта стоят без дела, ведь некому работать. Поэтому приглашаем всех желающих на курсы, а после их успешного завершения — на работу. Ситуация на предприятии стабильная, сейчас наши сотрудники получают около 4 000 гривен, а после нового года прогнозируем увеличение зарплаты до 5 000 гривен в месяц», —цитировал тогда портал Однорога.

После этого и городские власти, и директор сумского троллейбусного депо неоднократно сообщали о дефиците водителей троллейбусов в городе.

10 февраля в ответ на петицию, призывающую закупать по 15 троллейбусов ежегодно, мэр Сум Александр Лысенко заявил, что приобретение новых троллейбусов не решит проблему увеличения выпуска электротранспорта на маршруты города из-за нехватки водителей троллейбусов в КП «Электроавтотранс», пишет transport.sumy.ua.