В Сумах с начала года налоговая предоставила 27 115 админуслуг По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумах, посетителям Центра обслуживания налогоплательщиков с начала года было предоставлено 27 115 административных услуг.

Традиционным лидером является услуга по выдаче карточки плательщика налогов и внесения в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов (проще говоря, идентификационный код). Указанную услугу получили 10405 сумчан.

Второе и третье место по популярности занимают услуги по предоставлению выписки из реестра плательщиков единого налога и регистрации книг учета расчетных операций. Их состоянию на 01.08.2017 года предоставлено 4061 и 2867 услуг соответственно.

В инспекции сообщают, что для удобства плательщиков каждая услуга имеет информационную карточку, в которой указаны данные о субъекте, который предоставляет административную услугу; нормативно-правовые акты, регламентирующие ее предоставление и условия ее получения.

И это очень удобно, ведь по информационной карточки плательщики могут узнать о перечне документов, необходимых для получения справки, порядок и способ их представления, срок ее выдачи и варианты получения результата (по электронной почте или в бумажном виде) и прочее.