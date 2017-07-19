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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30244

Програма заходів у Сумах на День Незалежності

23-24 серпня у місті заплановано ряд заходів, що присвячені Дню національного прапора та Дню Незалежності.

Цього року на свято Незалежності України сумські майстри претендуватимуть на новий рекорд -  планують представити сумчанам найбільшу вишиванку. Окрім того заплановано парад вишиванок, а також вперше у Чумах відбудеться забіг у вишиванках. Певні заходи заплановані на честь Небесної сотні та героїв АТО. Традиційно вшанують Шевченка покладанням квітів.

План заходів

23 серпня

8:30 - Проходження громадськості з Державним Прапором України (майдан Незалежності –  вул. Героїв Сумщини)

9:00 - Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!» (фонтан «Садко»)

12:00 - Благодійний концерт до Дня Державного Прапора України (обласна філармонія)

12:00 - Флеш-моб до Дня Незалежності України  (майдан Незалежності)

14:00 - «Круглий стіл» на тему «Історія боротьби за українську державність з часів УНР до сьогодення: здобутки, зовнішні та внутрішні виклики» (бібліотека ім. Шевченка)

18:00 - Відкритий чемпіонат міста з жиму штанги (Альтанка, Покровська площа)

18:30 - Святковий концерт «Україна - це ми!»: фотозона, живі статуї, ходулісти, hand-nade, виступи творчих колективів (ТЦ «Мануфактура»)

20:30 - Виступи рок-гуртів. Хедлайнер свята: рок-гурт «Фіолет» (ТЦ «Мануфактура»)

24 серпня

8:45 - Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні (сквер Героїв Небесної Сотні)

9:00 - Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні АТО (Алея Героїв на міському кладовищі по вул. 20 років Перемоги)

10:00 - Покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»  (сквер Т. Шевченка)

10:00 - забіг у вишиванках (оз. Чеха)

12:00 - Святкова програма для учасників АТО  (міський парк ім. Кожедуба)

12:00 - Благодійний концерт «З днем народження, країно!» (обласна філармонія)

14:00 - Інтерактивний музей історії АТО: фотографування; реалізація сувенірів військової тематики; спільне плетіння захисної сітки; музичний намет (вул. Соборна)

16:00 - Відкриття виставки «Простір прикордоння. Могриця ХХ» (Сумська міська галерея, вул. Соборна, 27)

16:30 - Акція «Парад вишиванок»  вул. Соборна – Покровська площа – вул. Харківська -  ТЦ «Мануфактура»

17:20 - Створення однієї з найбільших національних вишиванок спільно з Будинком моделей «PETRO SOROKA»  (ТЦ «Мануфактура»)

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