30 тысяч потеряли двое жителей Сумщины, поверив телефонным аферистам В первом случае у пенсионерки из Сум выманили более 22 тысяч гривен, около 6 тысяч потеряла жительница Тростянетчины после разговора с псевдобанкиром.

В обоих случаях граждане стали жертвами распространенных схем. 69-летней сумчанке позвонил неизвестный, назвавшийся ее знакомым, и под предлогом займа денег на срочную операцию выманил у нее 22 800 гривен. 31-летняя жительница одного из сел Тростянецкого района также поверила телефонному собеседнику, назвавшемуся ей работником филиала одного из ведущих украинских банков. Порд предлогом разблокирования банковского счета мошенник выспросил в нее всю конфиденциальную информацию, и через несколько минут снял с ее счета 5700 гривен.

Сейчас в полиции по обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 УК Украины (мошенничество), ведутся поиски аферистов.

Полиция вновь призывает граждан к рассудительности и осторожности в разговорах с незнакомыми людьми, и представляет несколько советов, как противостоять таким преступлениям, и что нужно делать, чтобы избежать подобной ситуации.

Во-первых, молодым людям, у которых есть пожилые родственники и близкие пожилого возраста, должны, не дожидаясь, пока «грянет гром», рассказать стареньким об этих и других видах афер.

Во-вторых, если вам позвонят незнакомцы, и под разными предлогами попытаются добраться до ваших сбережений - нужно немедленно положить трубку. Главное - вовремя прервать разговор. Ведь мошенники - отличные интуитивные психологи, и могут больше часа держать вас на связи. И чем дольше вы с ним разговариваете, тем больше он вас запутывает.

В-третьих: больше доверяйте собственному здравому смыслу и своим родственникам, якобы попавшим в беду. Они, кстати, являются взрослыми людьми, и способны вполне самостоятельно решать свои проблемы, даже если это проблемы с непреднамеренным нарушением закона. Согласитесь, на взгляд стороннего наблюдателя ситуация, когда человек, доверившись незнакомцу, отдает свои деньги неизвестно кому, выглядит, по крайней мере, странно. Хотя логично было бы прежде позвонить самому будто бы задержанному родственнику.

В-четвертых: ни один банковский работник не будет согласовывать, уточнять конфиденциальную информацию о ваших счетах и проводить любые финансовые операции в телефонном режиме. Это категорически запрещено. Вас могут только пригласить в банковское учреждение, и только в вашем присутствии (при этом вы должны еще подтвердить свою личность паспортом) провести ту или иные действие.

Будьте бдительны, не давайте преступникам зарабатывать на вере и любви к вам ваших родственников. Берегите их и себя от противоправных посягательств. И если вы, или кто-то из ваших близких, родственников, соседей, знакомых стал жертвой преступления - срочно обращайтесь в ближайшее отделение полиции по телефону «горячей» круглосуточной линии 102. Чем скорее вы сообщите о факте совершения преступления, тем больше шансов у розыскников его раскрыть и задержать злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.