Пьяный водитель, убегая от копов, въехал в забор Сумские патрульные составили 4 админматериала на нетрезвого водителя, который, убегая, совершил ДТП

Патрулируя улицу Санаторную, экипаж патрульных заметил автомобиль Toyota Carina с иностранной регистрации.

Полицейские с помощью проблесковых маячков, спецсигнала и громкоговорителя подали водителю сигнал об остановке, однако водитель не только сознательно его проигнорировал, но и, ускорив скорость, начал убегать. Во время преследования скорость достигала более 100 километров в час.

На перекрестке улиц Санаторная - Карбышева, мужчина не справился с управлением и допустил наезд на забор жилого дома. В результате ДТП никто не пострадал, только забор и авто получили повреждения.

21-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. При проверке документов инспекторы, также установили, что у мужчины отсутствует страховой полис.

За многочисленные нарушения ПДД, полицейские составили на водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП), 122-2 (невыполнение требований об остановке) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.