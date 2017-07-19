Цветочная «Жар-птица» перелетела на Горького Работники КП «Зеленстрой» обустраивают по улице Горького цветочную композицию «Жар-птица».

По словам директора предприятия Владимира Лаврика, это преемница той птицы, которая когда-то «жил» в Цветочном сквере на ул. Героев Сумщины. Та композиция неоднократно страдала от рук вандалов и уже не подлежала реставрации. Следовательно, решено было сделать новую птицу и поселить ее в другом месте.

«Мы выбрали улицу Горького, ведь до сих пор цветочных композиций здесь не было. Причем решили сделать сразу две: птицы на склоне, а еще одну рядом - горизонтальную», - сообщил Владимир Лаврик.

Непосредственно на создание птицы пойдет до 5000 цветов. Для композиции выбраны три сорта, цветущие дольше всего: цилозию, цинерарию и альтернантеру. Осенью вместо них зеленстроевцы высадят тюльпаны.

А ко Дню города обустроят еще две цветочные композиции: «Я люблю Суми» и «Букет невесты». С ними общее количество таких объектов по городу составит 51.