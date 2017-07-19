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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4572

На Сумщине фискалы проводят обыск на спиртзаводе

Сотрудники ГФС Украины проводят обыски на 27 спиртовых заводах Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан на своей странице в фейсбуке.

Следственные действия проводят 260 сотрудников налоговой милиции в 11 областях - Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской. Билан уточнил, что заводы не входят в состав "Укрспирта", а являются самостоятельными государственными предприятиями. "Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружено и изъято тысячу тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов", - рассказал чиновник. Он заявил, что решение о проведении обысков приняли после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. "К тому же факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации", - добавил Билан. Он подчеркнул, что обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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