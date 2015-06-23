В Сумах уволили начальника управления комимущества за пьяную езду Сегодня, 21 августа, начальнику горуправления коммунального имущества Василию Щербаку вручили соответствующее распоряжение мэра.

Само распоряжение об увольнении Василия Щербака Александр Лысенко подписал 19 августа.

В нем речь идет о прекращении службы в органах местного самоуправления в связи с нарушением Василием Щербаком присяги. Имеется в виду управление г-ном Щербаком авто в нетрезвом состоянии, что подтверждено решениями судов как первой инстанции, так и апелляции.

Напомним, авария с участием г-на Щербака произошла 15 марта. Тогда чиновник на своем автомобиле сбил троллейбусную опору.

Напомним также, что это уже третья попытка уволить г-на Щербака с должности только мэром Лысенко. Дважды чиновник восстанавливался на должности. Также уволить чиновника не удалось и экс-мэру Сум Геннадию Минаеву.