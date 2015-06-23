В Сумах уволили начальника управления комимущества за пьяную езду

Само распоряжение об увольнении Василия Щербака Александр Лысенко подписал 19 августа.
В нем речь идет о прекращении службы в органах местного самоуправления в связи с нарушением Василием Щербаком присяги. Имеется в виду управление г-ном Щербаком авто в нетрезвом состоянии, что подтверждено решениями судов как первой инстанции, так и апелляции.
Напомним, авария с участием г-на Щербака произошла 15 марта. Тогда чиновник на своем автомобиле сбил троллейбусную опору.
Напомним также, что это уже третья попытка уволить г-на Щербака с должности только мэром Лысенко. Дважды чиновник восстанавливался на должности. Также уволить чиновника не удалось и экс-мэру Сум Геннадию Минаеву.
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