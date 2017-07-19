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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе во время ликвидации пожара в квартире спасли хозяина

21 августа в 11:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на четырех хозяев в г. Конотоп.

О возгорании сообщили соседи, которые увидели дым из-под крыши и из форточки дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в квартире образовалось сильное задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в помещение. Проведенной разведкой было обнаружено на полу жилой комнаты хозяина 1955 г.р., которого вынесли в безопасное место на улицу. Специалисты Службы спасения оказали мужчине необходимую помощь и передали его медикам. Существовала угроза распространения огня на соседние квартиры.

В 11:42 пожар был локализован и не допущено его дальнейшее распространение, в 12:20 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожены личные вещи и мебель, повреждено перекрытие на площади 18 кв. м, стены на площади 15 кв. м, 2 окна.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении хозяина. Как свидетельствует статистика, именно данная причина в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям. Поэтому спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем.

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