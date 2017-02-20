В Сумах будут тайно определять победителя конкурса идеи памятника Героям Майдана

Накануне сумчане имели возможность увидеть все работы, поступившие на конкурс, в помещении центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко.
Всего с учетом тех проектов, которые были представлены ранее, было подано 16 работ. Поступили проекты от семи сумских участников и одного киевского скульптора - как специалистов, так и просто неравнодушных украинцев.
Мэр Сум Александр Лысенко высказал пожелание, чтобы в работе, которая станет победительницей, увековечили Героя Украины, Почетного гражданина города Сумы Алексея Братушки, погибшего на Майдане в Киеве. В противном случае в будущем в Сумах обязательно должна появиться отдельная контактная фигура погибшего Героя.
По мнению же отца погибшего сумчанина - Сергея Братушки, который присутствовал на заседании конкурсной комиссии, на памятнике должны быть указаны имена всех 106 погибших на Майдане.
Заслушав авторов всех проектов и обсудив их работы, члены жюри решили снова собраться во вторник, 22 августа, на закрытое совещание, где каждый отдаст свой голос за один из представленных проектов.
Напомним, на предыдущем заседании, 6 июля, жюри не определилось с эскизом сумского памятника Героям Майдана, поэтому было принято решение продлить срок проведения конкурса, чтобы дать творческим коллективам время на доработку представленных проектов, а также принять новые работы, если таковые будут.
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