В Сумах будут тайно определять победителя конкурса идеи памятника Героям Майдана Сегодня, 21 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии по определению лучшей идеи памятника Героям Майдана в городе Сумы, в ходе которого авторы представили свои проекты.

Накануне сумчане имели возможность увидеть все работы, поступившие на конкурс, в помещении центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко.

Всего с учетом тех проектов, которые были представлены ранее, было подано 16 работ. Поступили проекты от семи сумских участников и одного киевского скульптора - как специалистов, так и просто неравнодушных украинцев.

Мэр Сум Александр Лысенко высказал пожелание, чтобы в работе, которая станет победительницей, увековечили Героя Украины, Почетного гражданина города Сумы Алексея Братушки, погибшего на Майдане в Киеве. В противном случае в будущем в Сумах обязательно должна появиться отдельная контактная фигура погибшего Героя.

По мнению же отца погибшего сумчанина - Сергея Братушки, который присутствовал на заседании конкурсной комиссии, на памятнике должны быть указаны имена всех 106 погибших на Майдане.

Заслушав авторов всех проектов и обсудив их работы, члены жюри решили снова собраться во вторник, 22 августа, на закрытое совещание, где каждый отдаст свой голос за один из представленных проектов.

Напомним, на предыдущем заседании, 6 июля, жюри не определилось с эскизом сумского памятника Героям Майдана, поэтому было принято решение продлить срок проведения конкурса, чтобы дать творческим коллективам время на доработку представленных проектов, а также принять новые работы, если таковые будут.