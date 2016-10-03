В Сумах госиполнителя изнасиловал полисмен?

Официальный комментарий пресс-службы прокуратуры сумской области: «В настоящее время устанавливается: действительно ли был факт изнасилования и причастен ли к нему сотрудник правоохранительного органа».
По неофициальным данным, сотрудница исполнительной службы указала, что ее изнасиловал сотрудник управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области.
По данным пресс-службы прокуратуры, на место выезжала следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование.
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