В Сумах госиполнителя изнасиловал полисмен? 20 августа прокуратура открыла уголовное производство по заявлению сотрудницы государственной исполнительной службы об изнасиловании.

Официальный комментарий пресс-службы прокуратуры сумской области: «В настоящее время устанавливается: действительно ли был факт изнасилования и причастен ли к нему сотрудник правоохранительного органа».

По неофициальным данным, сотрудница исполнительной службы указала, что ее изнасиловал сотрудник управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области.

По данным пресс-службы прокуратуры, на место выезжала следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование.