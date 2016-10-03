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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 20:3498

В Сумах госиполнителя изнасиловал полисмен?

20 августа прокуратура открыла уголовное производство по заявлению сотрудницы государственной исполнительной службы об изнасиловании.

Официальный комментарий пресс-службы прокуратуры сумской области: «В настоящее время устанавливается: действительно ли был факт изнасилования и причастен ли к нему сотрудник правоохранительного органа».

По неофициальным данным, сотрудница исполнительной службы указала, что ее изнасиловал сотрудник управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области.

По данным пресс-службы прокуратуры, на место выезжала следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование.

Право Изнасилование

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