Сумскому участнику АТО нужна помощь на операцию Сумчанин Евгений Журавель нуждается в восстановительной операции после ранения в ногу, полученного в 2015 году на передовой под Счастьем.

В критическое для страны время он не «откосил», а мобилизовался, чтобы остановить войну вдали от родных мест, к сожалению, ценой собственного здоровья, и теперь вправе рассчитывать на человеческую взаимность.

На войну 35-летний Евгений Журавель пошел по мобилизации в августе 2014-го. Служил солдатом взвода связи второго батальона 92-ой ОМБР. Чудом уцелел в «коридоре смерти» при выходе из Иловайска. С начала сентября в составе доукомплектованной 92-ой бригады воевал на Луганском направлении (на отрезке Счастье - Станица Луганская - Ольховка – Трехизбенка). В 2015 году началась позиционная война. К тому времени Евгений был стрелком в пехоте. Через год службы на передовой, 26-го августа, он должен был идти в отпуск, но незадолго до этого в результате минометного обстрела был ранен. Осколок попал в нижнюю часть ноги, раздробив пяточную кость. Три месяца боец провел в Харьковском госпитале. После выписки комиссовали. Сначала дали третью (рабочую) группу инвалидности, назначили пенсию. А через год, хотя стало только хуже, группу и выплаты по ранению отменили.

По специальности Евгений Журавель сварщик, весь рабочий день проводит на ногах. Однако перебитая в нескольких местах кость срослась неправильно, под углом, еще и с костным новообразованием, раздражающим мягкие ткани. Так недалеко и до абсцесса!

«Если раньше меня лечили за государственный счет, как бойца, который получил ранение при защите Родины, то теперь «мои проблемы - это мои проблемы», - сетует Евгений, рассказывая, что за восстановительную операцию берется одна из киевских частных клиник. Боец там уже был, общался с врачами, с послеоперационными пациентами, имеющими схожие боевые ранения. Их успехи на пути восстановления обнадеживают. Операция дорогая, но с «АТОвца» обещают взять вполовину меньше. Вот только и эта сумма для сварщика «Сумытеплоэнерго» неподъемная - 65 тыс. грн! Конечно, поможет деньгами родня, волонтеры и побратимы, уже помогло предприятие, где трудится Евгений.

Как правило, наибольшие суммы народной помощи удается собрать благодаря скромным пожертвованиям номиналом в 20/50/100 грн. И сейчас вполне посильно помочь земляку, уроженцу Краснопольского района, восстановить израненную ногу. Перечислить средства можно непосредственно на карточку бойца Ощадбанк №4790 7000 1154 9244 - получатель Журавель Евгений Валерьевич. Или на карточку Приватбанка №5168 7555 2917 6576 - получатель Шемшура Дарья Анатольевна (жена Евгения).