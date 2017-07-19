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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:2872

В Сумах на пешеходном переходе троллейбус сбил парня

Инцидент произошел сегодня, 21 августа, около 18:30 напротив дома 24 по улице Металлургов.

Троллейбус №10а задел боковым зеркалом парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу, пишет СТС.

По предварительной информации, пострадавшему 16 лет. Его с разбитой головой увезла «скорая».

Парень, скорее всего, шел из магазина. На проезжей части остался сверток с сосисками, которые он нес с собой.

Очевидцы происшествия говорят, что троллейбус ехал на большой скорости. К тому же место называют аномальной зоной, в которой очень часто случаются ДТП.

На месте происшествия работают правоохранители.

Право Дтп

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