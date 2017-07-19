В Сумах на пешеходном переходе троллейбус сбил парня

Троллейбус №10а задел боковым зеркалом парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу, пишет СТС.
По предварительной информации, пострадавшему 16 лет. Его с разбитой головой увезла «скорая».
Парень, скорее всего, шел из магазина. На проезжей части остался сверток с сосисками, которые он нес с собой.
Очевидцы происшествия говорят, что троллейбус ехал на большой скорости. К тому же место называют аномальной зоной, в которой очень часто случаются ДТП.
На месте происшествия работают правоохранители.
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