В Сумах на пешеходном переходе троллейбус сбил парня Инцидент произошел сегодня, 21 августа, около 18:30 напротив дома 24 по улице Металлургов.

Троллейбус №10а задел боковым зеркалом парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу, пишет СТС.

По предварительной информации, пострадавшему 16 лет. Его с разбитой головой увезла «скорая».

Парень, скорее всего, шел из магазина. На проезжей части остался сверток с сосисками, которые он нес с собой.

Очевидцы происшествия говорят, что троллейбус ехал на большой скорости. К тому же место называют аномальной зоной, в которой очень часто случаются ДТП.

На месте происшествия работают правоохранители.