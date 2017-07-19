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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44215

Полиция задержала криминальный квартет кавказцев под руководством роменчанина, промышлявший разбоями

Напомним: в начале лета нынешнего года на семью фермера из Липоводолинского района было совершено разбойное нападение. Трое приезжих «гастролеров» ночью ворвались в дом мужчины и после пыток забрали у него около трех тысяч гривен и видеотехнику. Впрочем, далеко им уйти не удалось, и уже через час сотрудники полиции задержали злоумышленников в соседнем районе.

Как выяснили следователи, на самом деле группа состояла из четырех человек. Двое - жители другой области, один - гражданин одной из стран Кавказского региона, а организатором группы оказался житель Сумской области, 38-летний роменчанин. Именно он, имея за плечами неоднократные судимости за совершение имущественных преступлений, «богатый» опыт и соответствующие навыки, решил найти и организовать на совершение подобных ночных «визитов» нескольких сообщников.

Впрочем, подельники нашлись быстро, для этого ему пришлось только переговорить с несколькими своими знакомыми. К роменчанину присоединились двое его знакомых из Запорожской области, один из которых тоже имел опыт совершения имущественных преступлений, и их несудимый друг из их этнической группы.

Организатор достаточно быстро определился с направлением «работы» группы. Сам разработал и довел соучастникам план обогащения за чужой счет, суть которого заключалась в том, чтобы подыскивать лиц, которые в силу своей деятельности могут хранить дома крупные суммы денег. В категорию будущих потерпевших попадали частные предприниматели, фермеры, руководители частных сельскохозяйственных предприятий и т.п.

«Следует отметить, что злоумышленники тщательно готовились к «делу» - предварительно подбиралась соответствующая темная одежда с капюшонами, осматривалась местность, где планировалось нападение, - комментирует Вадим Теличко, начальник отдела Следственного управления ГУНП в области. - При этом учитывалось все: расположение дома будущей жертвы, удобный подъезд к нему, возможность появления случайных свидетелей, рассчитывался время и продолжительность «визита», распределялись роли каждого из «гостей». Поскольку трое из нападавших имели выраженный акцент, сообщники условились, что разговаривать с будущими жертвами будет роменчанин. Сам он довольно жестко контролировал дисциплину среди своих подельников и поддерживал с ними круглосуточную связь».

Отправляясь к последней своей жертве, группа ожидала большую добычу, поскольку имела информацию, что фермер получил деньги за продажу своей продукции.

Сейчас все четверо находятся под стражей, следствие в уголовном производстве, открытого по признакам ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенное организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) продолжается, выясняется причастность группы к совершению аналогичных преступлений как на Сумщине, так и в других регионах Украины . Каждому из задержанных грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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