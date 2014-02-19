В мэрии подумают над строительством ледовой арены

«Построить в г. Сумы ледовую арену», - лаконично просил автор петиции Янович Валерий Николаевич.
Петиция набрала 263 подписи при необходимых 250, ответ был получен только сегодня, 22 августа, хотя сбор подписей был закончен еще в конце мая. То есть с ответом мэрия опоздала минимум на два месяца.
Ответ на электронную петицию:
«На вашу петицию о строительстве в г. Сумы ледовой арены исполнительный комитет Сумского городского совета сообщает, что при заместителе городского головы состоялось заседание рабочей группы по данному вопросу.
На сегодня из городского бюджета в 2017 году финансируются два социально важных объекта: реконструкция стадиона «Авангард» и молодежного центра «Романтика», поэтому из-за отсутствия свободных средств в городском бюджете, реализовать в 2017 году Вашу петицию невозможно.
Управлению архитектуры и градостроительства, управлению земельных отношений департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета даны поручения проработать вопрос возможности строительства и стоимости проектно-сметной документации и возможности выделения земельного участка для формирования предложений включения строительства ледовой арены в проект городского бюджета на 2018 год».
Напомним, о ледовой арене в сумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились.
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