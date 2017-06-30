«Сумытеплоэнерго» снова перенесло слушания по повышению тарифов На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» появилось сообщение о проведении открытого обсуждения (открытого слушания).

ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает, что 30 августа 2017 года в 15:00 в помещении пресс-центра SumyNews по адресу: г. Сумы, ул.Петропавловская, 53 состоится открытое обсуждение (слушание) вопросов:

- установка для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 года тарифа на производство электрической энергии;

- установка для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 года тарифа на производство тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.

- согласование и утверждение для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 года инвестиционной программы по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.

Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к слушанию, можно направлять по электронной почте: zkanc@teko.sumy.ua или средствами почтовой связи по адресу: г. Сумы, ул. Лебединская, 7.

Замечания и предложения принимаются до 29.08.2017.

Для регистрации предложений (замечаний) просят указывать фамилию, имя и отчество лица (для юридических лиц - полное наименование), которое их подало, и его контактные данные для осуществления обратной связи.

Напомним, слушания 11 август были сорваны горожанами ,которые потребовали перенсти их в более просторное помещение, например в «синий» зал облсовета. Было сообщение о переносе слушаний на 28 августа, потом на 26 августа, правда, в актовом зале админздания мэрии на ул. Харьковская, 35.