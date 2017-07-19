На Сумщине полиция и СБУ разоблачили организованную группу телефонных пиратов Трое сумчан зарабатывали на жизнь тем, что, вмешиваясь в работу сетей электросвязи, переводили в наличные электронные деньги, уплаченные клиентами за совершение звонков за границу в обход международных центров коммутации.

Зимой прошлого года 27-летний сумчанин разработал детальный план быстрого обогащения, основанный на использовании современных компьютерных технологий. Способ, как казалось молодому человеку, был безупречен, и, как он сам надеялся, позволял ему оставаться не изобличенным, а следовательно - и безнаказанным.

Через некоторое время он собрал из числа своих знакомых единомышленников, которые тоже имели желание зарабатывать немалые деньги, не прилагая при этом никаких усилий. Избранные в сообщники люди имели определенные навыки в работе в сети Интернет и телефонии и в инженерно-технической области.

Сумчанин тщательно подошел к организации группы, поскольку тщательно подбирал исполнителей, как по профессионализму, так и по определенным моральным и психологическим качествам: соблюдение дисциплины, определенная конспирация, умение быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Двое его сообщников, 21-летние молодые люди, были ознакомлены с планом, и согласились с таким «заработком».

Имея определенное оборудование, они устроили подпольный компьютерный центр, который переадресовывал международные звонки в обход международных центров коммутации. Такое вмешательство в работу телекоммуникационных сетей давало возможность злоумышленникам обналичивать электронные деньги, полученные в качестве платы за звонок.

«Работники полиции совместно с сотрудниками УСБУ и прокуратуры Сумской области разоблачили группу и задокументировали ее деятельность, - комментирует Вадим Теличко, начальник отдела Следственного управления ГУНП в области. - Во время санкционированных обысков была изъята компьютерная техника, в том числе маршрутизаторы и GSM-шлюзы, и 220 сим-карт отечественных операторов мобильной связи, которые использовались в процессе изменения порядка маршрутизации входящего международного трафика голосовой телефонии».

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.28, ч. 2 ст.361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)... совершенное по предварительному сговору организованной группой лиц, или если оно причинило значительный вред) всем трем подозреваемым уже объявлено уведомление о подозрении в совершении данного преступления. В соответствии с санкцией статьи им грозит лишение свободы на срок от 3-х до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.