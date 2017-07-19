В Сумах планируют создать диспетчерскую для маршруток Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать единую диспетчерскую маршрутного транспорта в г. Сумы».

«С целью улучшения предоставления услуг перевозки жителей города Сумы создать единую диспетчерскую», - предлагал автор петиции Рыбалка Евгений Александрович. его поддеражли своими подписями 264 сумчанина.

Ответ на электронную петицию:

«Несмотря на то, что в петиции не конкретизировано специфику работы «единой диспетчерской маршрутного транспорта» поставленный вопрос рассмотрен в аспекте двух возможных направлений, в зависимости от функциональных особенностей такой службы:

1. Единая диспетчерская служба - как круглосуточный сервис для приема обращений жителей города. На сегодня круглосуточный прием обращений граждан, требующих безотлагательного решения, в том числе в сфере городского пассажирского транспорта, осуществляется отделом «Служба 15-80». Кроме городского отдела существуют другие альтернативные учреждения, выполняющие подобные функции (Правительственная горячая линия, Областной контактный центр и т.п.).

Также следует отметить, что в соответствии с городской программой «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы», утвержденной решением Сумского городского совета от 21 декабря 2016 № 1619-МГ (с изменениями), в течение 2017-2019 годов предусмотрено создание колл-центра городского совета (единого современного центра приема и реагирования на звонки, консультирование жителей). Таким образом, с точки зрения нормотворчества на уровне органов местного самоуправления данный вопрос является решенным.

2. Единая диспетчерская служба (или станция, центр) - как сервис для оперативного круглосуточного диспетчерского контроля и управления движением городского пассажирского транспорта в режиме реального времени. Функционирование такой службы предусматривает обязательное оборудование подвижного состава городского пассажирского транспорта средствами для измерения направления движения, координат местоположения и другой информации. В настоящее время городскими властями работа в данном направлении начата.

Так, в первую очередь будут решены вопросы организации службы (как исполнительный орган Сумского городского совета или как коммунальное предприятие/учреждение) и его структурного подчинения. Следующим этапом является упорядочение отношений с перевозчиками (физические лица-предприниматели и юридические лица) о передаче измерительных данных диспетчерской службе. Таким образом, поставленный вопрос будет реализовано городскими властями в перспективе после решения вопросов организационного и технического характера».