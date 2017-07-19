В Лебедине пьяный за рулем сбил мотоциклиста Сегодня, 22 августа, на ул. Гудимовской в Лебедине произошло ДТП.

Мужчина в нетрезвом состоянии сбил мотоциклиста. Детали ДТП пока неизвестны, сообщают на сайте Лебединского горсовета.