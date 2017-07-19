В Сумском НПО выплачивают зарплату за март Сегодня, 22 августа, в ПАО «Сумское НПО» начинается выплата второй части заработной платы за март.

Об этом сообщается на странице предприятия в фейсбуке. «Первоначально деньги зачисляются работникам цехов. По мере поступления средств заработок будет выплачиваться и другим категориям работающих», - говорится в сообщении.