В Сумском НПО выплачивают зарплату за март

Об этом сообщается на странице предприятия в фейсбуке.
«Первоначально деньги зачисляются работникам цехов. По мере поступления средств заработок будет выплачиваться и другим категориям работающих», - говорится в сообщении.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
Чемпионат Украини по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги
16 мая в Сумах прошла акция «Зомби апокалипсис».
Чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги, 16 тур. ПФК «Сумы» - ФК «Титан». 20 октября. 16:00, г. Сумы. Стадион «Юбилейный».
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.