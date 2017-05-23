Сумской студент взял «бронзу» Всемирной универсиады 19 августа в Тайбейе (Тайвань) стартовала 29-ая летняя Всемирная универсиада.

Начав путь к медали в весовой категории свыше 100 кг чистой победой над хозяином татами - тайванцем По-Ен Ли, Андрей с таким же результатом справился с Хамзой Учани из Франции и дзюдоистом из Индии Вачей Авинашем, но програл в схватке за выход в финал корейцу Юнгсео Джу. В бронзовом финале студент СумДУ был сильнее бразильца Руана Эскуердо да Сильва.

Александр Черкай (81 кг, СумГУ) прошёл в первом круге монгола Гааджадамба Баянмунха, но в дальнейшей борьбе уступил студентам из Кореи и Польши.