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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской студент взял «бронзу» Всемирной универсиады

19 августа в Тайбейе (Тайвань) стартовала 29-ая летняя Всемирная универсиада.

Начав путь к медали в весовой категории свыше 100 кг чистой победой над хозяином татами - тайванцем  По-Ен Ли, Андрей с таким же результатом справился с Хамзой Учани из Франции и дзюдоистом из Индии Вачей Авинашем, но програл в схватке за выход в финал корейцу Юнгсео Джу. В бронзовом финале студент СумДУ был сильнее бразильца Руана Эскуердо да Сильва.

Александр Черкай (81 кг, СумГУ) прошёл в первом круге монгола Гааджадамба Баянмунха, но в дальнейшей борьбе уступил студентам из Кореи и Польши.

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«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
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«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
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14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
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«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
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«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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