Сумской студент взял «бронзу» Всемирной универсиады

Начав путь к медали в весовой категории свыше 100 кг чистой победой над хозяином татами - тайванцем По-Ен Ли, Андрей с таким же результатом справился с Хамзой Учани из Франции и дзюдоистом из Индии Вачей Авинашем, но програл в схватке за выход в финал корейцу Юнгсео Джу. В бронзовом финале студент СумДУ был сильнее бразильца Руана Эскуердо да Сильва.
Александр Черкай (81 кг, СумГУ) прошёл в первом круге монгола Гааджадамба Баянмунха, но в дальнейшей борьбе уступил студентам из Кореи и Польши.
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