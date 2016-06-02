За мусорную люстрацию конотопский активист заплатит немаленький штраф Конотопский активист Богдан Тыцкий, который в 2014 году принимал участие мусорной люстрации тогдашнего мэра Конотопа Василя Дзеда.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сам активсит ,попросив помощи на сбор средств для уплаты штрафа в 34 тыс. грн.

«Товариство!

Звертаюся до вас за допомогою.

Сьогодні вступив в силу вирок, яким мене засуджено за сміттєву люстрацію мера Конотопа 2014-го року.

Суд присудив мені штраф - 34 тисячі гривень.

Мабуть, це перший прецедент, коли когось засуджено за сміттєву люстрацію, які прокотились всією Україною.

Наразі я не маю змоги повністю оплатити штраф.

Тому, прошу вас допомогти хто чим може, буду вдячний за кожну гривню.

5457-0822-3232-5691 (Сінькова Г.О.)

Дякую за допомогу!

Вдаримо солідарністю по репресіям!

Дякую Руслану за 50 грн, Святославу за 50 грн, Андрію за 100 грн, Іллі за 1000 грн, Олександру за 34 грн, Олегу за 500 грн, Людмилі за 500 грн, Анатолію за 30 грн, Олені за 50 грн та Ганні за 400 грн!

Разом за 21.08.2017 зібрано 2714 гривень», - написал активист.