Сумские власти не могут решить вопрос «безгаза»

Об этом шла речь во время рабочего совещания в городе Ромны по вопросу восстановления газоснабжения населенных пунктов Раменского и Липоводолинского районов, пишет сайт ОГА.
Вместе с представителями Сумского облсовета и облгосадминистрации, главами Роменской и Липоводолинской райгосадминистраций, главами поселковых советов и заместителем главы правления ПАО «Укранафта» Геннадием Радченко обсудили причины торможения решения проблемы и возможные пути ускорения этого процесса.
По результатам встречи присутствующие пришли к общему согласию направить обращение в НАК «Нафтогаз Украины» и независимые профильные научные и экспертные организации о направлении специалистов для установления технической возможности обеспечения газоснабжением с других месторождений в настоящее время отключенных от газоснабжения населенных пунктов Раменского и Липоводолинского районов.
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