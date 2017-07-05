Сумские власти не могут решить вопрос «безгаза» К решению вопроса возобновления газоснабжения в районах области приобщаются специалисты из Киева.

Об этом шла речь во время рабочего совещания в городе Ромны по вопросу восстановления газоснабжения населенных пунктов Раменского и Липоводолинского районов, пишет сайт ОГА.

Вместе с представителями Сумского облсовета и облгосадминистрации, главами Роменской и Липоводолинской райгосадминистраций, главами поселковых советов и заместителем главы правления ПАО «Укранафта» Геннадием Радченко обсудили причины торможения решения проблемы и возможные пути ускорения этого процесса.

По результатам встречи присутствующие пришли к общему согласию направить обращение в НАК «Нафтогаз Украины» и независимые профильные научные и экспертные организации о направлении специалистов для установления технической возможности обеспечения газоснабжением с других месторождений в настоящее время отключенных от газоснабжения населенных пунктов Раменского и Липоводолинского районов.