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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3044

Антимонопольный комитет взялся за молокозаводы

При закупке молока у населения молокоперерабатывающие предприятия занижают цены.

Территориальным отделением Антимонопольного комитета в Сумской области рассматриваются дела по признакам нарушений конкурентного законодательства ООО «Богодуховский молокозавод», ООО «Ахтырская молочная промышленная компания «Славия», ПАО «Пирятинский сырзавод», ООО «Бурынский молокозавод», ПАО «Ичнянский завод сухого молока и масла», ПАО «Новгород-Северский сырзавод» при установлении ими цен на молочное сырье, закупаемое в домохозяйствах на территории Сумской области.

Имея признаки монопольного положения на определенных территориях области, указанные молокоперерабатывающие предприятия при закупке молока у населения в зимний период 2016-2017 годов существенно снижали цены, для чего не было объективных оснований, однако на фоне снижения затрат на производство, в частности, сырье, большинство из них повышали оптово-отпускные цены на готовую продукцию. Стоит отметить, что в соседних областях (Харьковской, Полтавской, Черниговской), как свидетельствуют официальные данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в соответствующий период закупочные цены на молочное сырье, закупаемое у населения, были значительно выше и не имели тенденции к снижению.

Совершение таких действий было бы невозможным в условиях значительной конкуренции и может привести к ущемлению интересов сдатчиков молочного сырья.

О результатах рассмотрения указанных шести дел общественность будет проинформирована дополнительно, говорится на сайте ведомства.

Право АМКУ Молоко

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