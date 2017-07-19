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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в результате ДТП травмированы два ребенка (видео)

Происшествие случилось 21 августа, около 10 часов, на улице Барановской.

Оперативно прибывшие на место ДТП патрульные выяснили, что по предварительным данным, 30-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который, двигаясь с 4-летним пассажиром, неожиданно изменил направление движения.

В результате ДТП дети получили телесные повреждения, с которыми они были направлены в больницу.

Предварительно, у 14-летнего парня зафиксировали ушиб мягких тканей теменной области головы слева, а у его 4-летнего пассажира ушиб грудной клетки и ушиб и ссадины левого колена.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту проводится проверка.

Патрульная полиция Сум раз обращается к родителям с просьбой - следить за поведением и действиями своих детей, а также проводить с ними небольшие беседы по основным правилам дорожного движения.

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