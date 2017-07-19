Глуховчане массово подписываются против повышения Терещенко цены на воду Жители Глухова массово подписываются против повышения Терещенко цены на воду. Об этом на странице в Фейсбук написал лидер фракции "Воля народа" в городском совете Юрий Бурлака.

Жители Глухова массово подписываются против повышения Терещенко цены на воду. Об этом на странице в Фейсбук написал лидер фракции "Воля народа" в городском совете Юрий Бурлака.

По словам Бурлаки, в первый день сбора подписей против повышения цены на воду несколько сотен глуховчан поддержали инициативу депутатов "Воля народа".

"В первый день сбора подписей против повышения цены на воду свое "нет" сказали несколько сотен глуховчан! Мы собираем подписи как через электронную форму, так и в пунктах сбора подписей в центре города", - сообщил депутат.

Он убежден, что повышение цены на воду - это попытка городского главы Терещенко прикрыть свои провалы на должности.

"Сначала мэр Терещенко рассказывает на всю страну, какой он "молодец" и как хорошо снизил тарифы. А потом оказывается, что из-за его обещания водоканал в долговой яме. И теперь мы, жители Глухова, должны заплатить за ошибки мэра!", - отмечает Бурлака.

Депутат призвал жителей Глухова поставить свою подпись против повышения стоимости воды.

"Если вы не хотите платить за воду на 25% больше, ставьте свою подпись через электронную форму (https://goo.gl/RVs3uW) или в местах сбора подписей в центре Глухова. Скажите свое "нет" высоким тарифам и бесхозяйственности мэра!", - говорится в сообщении.

Как известно, Глуховское коммунальное производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства сообщило о повышении тарифа на воду. Централизованное водоснабжение теперь будет стоить 7,1 грн за 1 кубометр (с НДС), а централизованное водоотведение - 15,91 грн.

Напомним, 2 декабря 2016 года в эфире программы Шустер LIVE мэр города Глухова Мишель Терещенко заявил о снижении тарифа на воду c 19.38 грн до 18.28 грн.