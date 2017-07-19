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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36115

На Сумщине будут судить убийцу родной матери

До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, забившему свою мать до смерти.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя Белопольского района, который до смерти забил свою мать. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Событие произошло 21 июня текущего года. У 63-летней женщины и ее сына утро, как всегда, началось с распития спиртных напитков. Через некоторое время между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея физическое превосходство, мужчина начал наносить матери удары сначала рукой, а когда она упала на пол, то еще нанес ей два удара ногой по туловищу. После чего пошел спать в другую комнату. Проснувшись на следующий день, он обнаружил на полу тело матери. Мужчина сразу вызвал медиков, которые констатировали смерть женщины.

Как сообщила прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Юлия Федоренко, по ходатайству прокуратуры мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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