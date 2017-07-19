В Сумах на пожаре пострадал мужчина 21 августа в 12:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома на проспекте Курском в г. Сумы.

О возгорании сообщили соседи, которые увидели дым из окон дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что образовалось задымление в доме на первом этаже многоквартирного дома. К тому времени соседи уже вынесли хозяина квартиры 1956 г.р. в безопасное место на улицу, оказали ему необходимую помощь и передали медикам. Существовала угроза распространения пламени на всю квартиру.

В 13:05 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 13:10 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждены домашние вещи.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении хозяина. Как свидетельствует статистика, именно данная причина в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям. Поэтому спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем.