В Сумах на пожаре пострадал мужчина

О возгорании сообщили соседи, которые увидели дым из окон дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.
Через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что образовалось задымление в доме на первом этаже многоквартирного дома. К тому времени соседи уже вынесли хозяина квартиры 1956 г.р. в безопасное место на улицу, оказали ему необходимую помощь и передали медикам. Существовала угроза распространения пламени на всю квартиру.
В 13:05 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 13:10 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждены домашние вещи.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении хозяина. Как свидетельствует статистика, именно данная причина в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям. Поэтому спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем.