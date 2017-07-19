Внимание! Ухудшение погодных условий По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 23 августа по г. Сумі и области ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает: если гроза застала вас дома, то необходимо выключить телевизор, радио, прекратить пользоваться электроприборами, а также обезопасить жилище от сквозняков. Если же гроза застала вас на улице, то ни в коем случае нельзя пользоваться зонтиком, мобильным телефоном, прятаться под одиночными деревьями, бегать. При неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.