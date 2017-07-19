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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55180

В Сумах киберполиция задержала распространителя вредоносного ПО

Правоохранители разоблачили IТ-специалиста из Сум, который зарабатывал на сбыте вредоносного программного обеспечения.

В настоящее время злоумышленнику уже объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

«Работники отдела противодействия киберпреступности в Сумской области пресекли противоправную деятельность жителя города Сумы, − пишет пресс-служба. − Установлено, что злоумышленник, имея техническое образование и опыт работы в IТ- сфере решил получать дополнительную прибыль за счет сбыта вредоносных программ. Так, в рамках досудебного расследования установлено три факта сбыта такого программного обеспечения за денежное вознаграждение 200-300 грн».

По словам пресс-службы, особую опасность создавал факт физического доступа к персональным компьютерам пользователей под видом ремонта компьютерной техники, установки вредоносного программного обеспечения с последующим камуфляжем его деятельности.

«В ходе проведения санкционированного обыска было изъято 10 единиц компьютерной техники и денежные средства, полученные за совершение противоправной деятельности», − сказано в сообщении.

Программисту объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

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