Появился претендент на четверть «Сумыоблэнерго»

Фонд госимущества (ФГИ) получил одну заявку на участие в аукционе по продаже 25% акций ПАО «Сумыоблэнерго», сообщил директор биржи «Перспектива» (Киев) Станислав Шишков во вторник, пишет Интерфакс-Украина.
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