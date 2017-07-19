Появился претендент на четверть «Сумыоблэнерго» Фонд госимущества получил заявку на участие в аукционе по продаже 25% «Сумыоблэнерго».

Фонд госимущества (ФГИ) получил одну заявку на участие в аукционе по продаже 25% акций ПАО «Сумыоблэнерго», сообщил директор биржи «Перспектива» (Киев) Станислав Шишков во вторник, пишет Интерфакс-Украина.