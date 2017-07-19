В Сумах почтили память погибших правоохранителей Ежегодно 22 августа в Украине работники полиции поименно вспоминают своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей и боевых задач.

За время независимости украинского государства погибли 11 работников органов внутренних дел Сумской области, один из них, майор милиции Александр Ткаченко - в зоне АТО.

У мемориального комплекса «Мужество, верность, героизм сотрудников органов внутренних дел» собрались руководители ГУНП области, члены семей погибших правоохранителей, личный состав подразделений и служб ГУНП.

Поименно вспоминая тех, кто отдал свою жизнь во имя служения Закону и Правопорядку, они минутой молчания почтили отвагу и мужество погибших коллег и зажгли поминальные свечи.

Цветы памяти и уважения положили друзья, родные и коллеги на могилу Александра Ткаченко, погибший летом 2014 года во время выполнения боевого задания в зоне АТО, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.