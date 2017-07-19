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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5384

Суд выпустил цыганку, которая пыталась украсть ребенка

Сегодня, 22 августа, апелляционным судом рассмотрена жалоба адвоката женщины, которая 30 июля пыталась похитить ребенка.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сторона защиты настаивала на необходимости освобождения подозреваемой из-под стражи, поскольку она является недееспособной и имеет психические заболевания, что подтверждено соответствующими справками.

Позиция прокуратуры неизменна - женщина должна оставаться за решеткой, по крайней мере до проведения психиатрической экспертизы. Однако суд не согласился с доводами прокуратуры, поэтому женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Прокуратура сразу обратилась в суд с ходатайством о необходимости помещения подозреваемой в соответствующее медицинское учреждение, где бы она находилась под круглосуточным наблюдением. Рассмотрение ходатайства назначено на завтра, 23 августа», - написала она.

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