Под Сумами заказчика строительства оштрафовали на 1,5 млн грн

Во время внеплановой проверки реконструкции автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по ул. Садовая, 1 в поселке Сад установлен факт проведения строительных работ заказчиком, ООО ««ДАСК ОЙЛ», без разрешения на выполнение соответствующих работ по объектам значительного класса последствий.
По результатам контрольно-инспекционных мероприятий должностными лицами Управления вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности на заказчика строительства в размере 1,5 млн грн.