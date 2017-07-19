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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41187

Под Сумами заказчика строительства оштрафовали на 1,5 млн грн

Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области обнаружено самовольное строительство в Сумском районе.

Во время внеплановой проверки реконструкции автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по ул. Садовая, 1 в поселке Сад установлен факт проведения строительных работ заказчиком, ООО ««ДАСК ОЙЛ», без разрешения на выполнение соответствующих работ по объектам значительного класса последствий.

По результатам контрольно-инспекционных мероприятий должностными лицами Управления вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности на заказчика строительства в размере 1,5 млн грн.

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