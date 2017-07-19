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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10113

В Сумах водитель пустил пьяную женщину за руль

Патрульные составили три админматериала: 2 - на женщину-водителя и 1 - на мужчину, который допустил ее за руль.

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных заметил автомобиль Volkswagen, водитель которого нарушил ПДД. Когда инспекторы вышли из автомобиля, то с переднего пассажирского сиденья вышел пассажир транспортного средства, который сразу пошел навстречу полицейским. В этот момент с водительского на пассажирское сиденье начала пересаживаться женщина, которая была за рулем автомобиля.

Поняв «хитрый план» граждан, стражи порядка подошли к водительской дверце, где и зафиксировали пересаживание женщины. Действия женщины были не случайны, ведь она не имела водительского удостоверения, зато имела признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование, которое проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,61 промилле алкоголя.

При оформлении админматериалов, 43-летний пассажир сообщил, что он допустил ее к управлению автомобилем.

Патрульные составили на женщину админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов), а на мужчину протокол по статье 130 (передача права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) КоАП.

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