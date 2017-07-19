Сегодня финал кубка Сумщины (трансляция) Сегодня, 23 августа, в Глухлве пройдет финал Кубка Сумской области по футболу.

Матч можно будет посмотреть в ютубе. Игра между роменским «Агробизнес ТСК» и кролевецким «Локомотивом» начнется в 17.30.