В Сумах убрали еще три незаконных киоска Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности 11 августа демонтировали еще три таких объекта.

Соответствующие работы проведены на ул. Белопольское шоссе (временное сооружение сине-белого цвета), пр-т М. Лушпы (временное сооружение зелено-желтого цвета) и ул. Роменской (временное сооружение сине-белого цвета). КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управление патрульной полиции в г. Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-Автотранс» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Сумыжилкомсервис» (ул. Промышленная).