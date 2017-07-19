В Сумах убрали еще три незаконных киоска

Соответствующие работы проведены на ул. Белопольское шоссе (временное сооружение сине-белого цвета), пр-т М. Лушпы (временное сооружение зелено-желтого цвета) и ул. Роменской (временное сооружение сине-белого цвета).
КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управление патрульной полиции в г. Сумы обеспечило общественный порядок при выполнении работ. ООО «СНД-Автотранс» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Сумыжилкомсервис» (ул. Промышленная).