Сумские таможенники изъяли 120 кг красной икры Сегодня, 23 августа, на таможенном посту «Конотоп» работниками Сумской таможни ГФС изъято более 120 килограмм незадекларированного товара.

Гражданин Украины пытался переместить из страны-агрессора в Киев красную икру и морепродукты. По предварительной оценке экспертов мясо крабов стоит около 150 000 гривен.

Изъятие произошло при проведении таможенного контроля пассажиров поезда сообщением «Москва - Киев» сотрудниками таможенного поста «Конотоп». Нарушитель разместил продукцию под полками в месте для багажа. Он сознательно не указал в таможенной декларации товар, не заявил о его наличии во время устного опроса.

Сотрудники Сумской таможни ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».

Товары изъяты, дело передано в суд.