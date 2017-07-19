В Сумах отметили День Государственного флага (фоторепортаж) Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины сумчане в вышиванках и с государственной символикой прошли торжественным маршем от пл. Независимости по улице Героев Сумщины к фонтану «Садко», где расположен главный 22-метровый флагшток.

Сумчане собрались на площади Независимости и выдвинулись с Государственным Флагом Украины по улице Героев Сумщины к фонтану Садко Олег Демьяненко

Возглавлял колонну военный оркестр Движение по улице Героев Сумщины частично перекрыли Вслед за оркестром шли дети с государственным флагом Украины, за ними общественность с руководством города и области. Возле фонтана Садко собралось около тысячи сумчан. Поднятие самого большого государственного флага на главном флагштоке города.