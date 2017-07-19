В Сумах отметили День Государственного флага (фоторепортаж)

Сумчане собрались на площади Независимости и выдвинулись с Государственным Флагом Украины по улице Героев Сумщины к фонтану Садко
Возглавлял колонну военный оркестр
Движение по улице Героев Сумщины частично перекрыли
Вслед за оркестром шли дети с государственным флагом Украины, за ними общественность с руководством города и области.
Возле фонтана Садко собралось около тысячи сумчан.
Поднятие самого большого государственного флага на главном флагштоке города.
23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.