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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 11:1211

В Сумах отметили День Государственного флага (фоторепортаж)

Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины сумчане в вышиванках и с государственной символикой прошли торжественным маршем от пл. Независимости по улице Героев Сумщины к фонтану «Садко», где расположен главный 22-метровый флагшток.

Сумчане собрались на площади Независимости и выдвинулись с Государственным Флагом Украины по улице Героев Сумщины к фонтану Садко

Олег Демьяненко

Возглавлял колонну военный оркестр

Движение по улице Героев Сумщины частично перекрыли

Вслед за оркестром шли дети с государственным флагом Украины, за ними общественность с руководством города и области.

Возле фонтана Садко собралось около тысячи сумчан.

Поднятие самого большого государственного флага на главном флагштоке города.

 

 

Справка

23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.

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