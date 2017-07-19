На Сумщине столкнулись «шестерка» с мотоциклом Авария произошла в Лебедине 22 августа.

На улице Гудимовской, в Лебедине, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и мотоцикла. 26-летний водитель «ВАЗ-2106» допустил столкновение с мотоциклом «ИЖ-Юпитер», за рулем которого находился 54-летний житель Лебединского района. В результате оба мужчины попали в больницу с травмами: у водителя легковушки закрытая черепно-мозговая травма и резаные раны левой руки. У мотоциклиста - травмы головы, грудной клетки, перелом правого бедра и левой руки. Сейчас оба находятся под наблюдением медиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.