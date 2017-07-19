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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1365

На Сумщине столкнулись «шестерка» с мотоциклом

Авария произошла в Лебедине 22 августа.

На улице Гудимовской, в Лебедине, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и мотоцикла. 26-летний водитель «ВАЗ-2106» допустил столкновение с мотоциклом «ИЖ-Юпитер», за рулем которого находился 54-летний житель Лебединского района. В результате оба мужчины попали в больницу с травмами: у водителя легковушки закрытая черепно-мозговая травма и резаные раны левой руки. У мотоциклиста - травмы головы, грудной клетки, перелом правого бедра и левой руки. Сейчас оба находятся под наблюдением медиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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