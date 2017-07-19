В Тростянце спасатели помогли ликвидировать последствия непогоды 22 августа в 18:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местных жителей о необходимости оказания помощи по уборке дерева, которое упало на проезжую часть на ул. Кенига в г. Тростянце.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей часть дерева находилась на заборе городского стадиона. Это представляло угрозу жизни и здоровью работников коммунальной службы, которая занималась ликвидацией последствий падения дерева, а также мешало движению транспорта. С помощью буксировочного троса, присоединенного к автоцистерне, специалисты Службы спасения оттащили дерево и разблокировали движение на проезжей части.

Всего к оказанию помощи были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.