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Школьный звонок зовет: Сумское НПО провело традиционную акцию для детей заводчан, которые в этом году идут в первый класс

Накануне Дня знаний в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» состоялась традиционная социальная акция «Наши дети – первоклассники».

В этом году в ней приняли участие 118 будущих первоклашек вместе со своими родителями – работниками предприятия. Кроме встречи с любимыми мультипликационными героями, малышей ожидало немало других сюрпризов, развлечений, игр и, конечно же, подарков от объединения. 

Удивлять детей начали с самого порога дворца культуры СНПО, где и происходило все дальнейшее представление. Приветствовали юных виновников торжества куклы-великаны Лунтик, а также не менее популярные представители семейства «Смешариков» Крош и Нюша в исполнении зажигательных и креативных артистов театральной студии. Они забавляли ребят играми, фотографировались с ними, а еще презентовали воздушные шарики, чему дети искренне радовалась.

Непосредственно в зале будущих первоклассников ждали уже другие персонажи – Симка и Нолик. Они провели оригинальную экскурсию в страну знаний, во время которой малыши не только узнали о преимуществах обучения в школе, но и охотно выполняли различные познавательные задания, подпевали в унисон с солистами вокальной школы «GolDem», танцевали вместе с динамичным ансамблем современного эстрадного танца «Визави».

Поздравляя детей с наступающим Днем знаний, директор по персоналу Сумского НПО Сергей Подкуйко отметил, что впереди у них – неизведанный мир нового и интересного. «Уже через неделю вы станете немного взрослее. Любимые сказки заменят учебники, но не надо этого бояться, ведь в них скрыто много познавательного и полезного. С годами полученные знания определят ваше будущее. Кто-то станет учителем, кто-то – врачом, а кто-то из вас, возможно, решит продолжить путь своих родителей, посвятив себя машиностроению. Бесспорно, такой выбор нас очень порадует», – произнес он.

Чтобы подпитать интерес будущих первоклашек к школе, СНПО уже традиционно подготовило для каждого из них подарочные наборы с разнообразными канцелярскими принадлежностями первой необходимости: альбомами, тетрадями, пеналами, красками, карандашами и др.

«Впервые акцию «Наши дети – первоклассники» объединение провело в 2010 году. С тех пор на ней побывало более 1,5 тысячи детей заводчан. И каждый раз отзывы – исключительно положительные. Думаю, что и сегодня праздник удался. Стоит только взглянуть на сияющие от радости лица детей и их родителей», – сказал председатель профсоюза «Машметалл» Иван Совгира.

По словам инженера-конструктора Елены Невидомой – мамы будущей школьницы Алины, замечательно, что предприятие создает особую атмосферу для детей накануне ответственного этапа в их жизни, дает им возможность в развлекательной форме осознать, что учиться нужно и важно. Да и полученным презентам применение обязательно найдется, ведь школьных товаров много не бывает.

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