В Сумах заработал обновленный фонтан 22 августа вечером КП «Горсвет» запустило фонтан «Купальщица».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал директор КП Эдуард Велитченко.

«Этой ночью ожила «Купальщица» в г.Сумы... Спасибо КП «Горсвет « и лично Алексею Макарбюку (замдиректора КП «Горсвет» - Ред.) за проделанную работу...», - написал он.