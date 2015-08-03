В Сумах заработал обновленный фонтан

Об этом на своей странице в фейсбуке написал директор КП Эдуард Велитченко.
«Этой ночью ожила «Купальщица» в г.Сумы... Спасибо КП «Горсвет « и лично Алексею Макарбюку (замдиректора КП «Горсвет» - Ред.) за проделанную работу...», - написал он.
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