В Сумах переодели «Кота в сапогах» 22 августа «Кот в сапогах» на входе в детский парк «Сказка» получил обновку.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал один из предпринимателей, арендующих территории в парке, Игорь Кобзарь. «Сьгодні ми перевдягали кота!» - написал он, добавив фото.