В Сумах переодели «Кота в сапогах»

Об этом на своей странице в фейсбуке написал один из предпринимателей, арендующих территории в парке, Игорь Кобзарь.
«Сьгодні ми перевдягали кота!» - написал он, добавив фото.
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