В суде объяснили, почему отпустили цыганку, пытавшуюся украсть ребенка

«Принять другое решение коллегии судей апелляционного суда не позволяет законодательство. Криминально-процессуальный кодекс, в частности, ст. 183, ч. 2 п. 3 говорит, что мера пресечения в виде содержания под стражей не может быть применена к ранее не судимому лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
1. Подозреваемая ранее не была осужденной.
2. Санкция статьи, по которой она подозревается в оказании уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В свою очередь со стороны прокурора не только не доказано, но и не представлено вообще доказательств, что подозреваемая совершала какие-либо действия по укрытию от органа досудебного расследования, препятствованию проведению уголовного производства.
Это было во-первых.
Во-вторых, в ходе апелляционного производства было установлено, что подозреваемая страдает психическим заболеванием. В 2016 году Рожищенский районный суд Волынской области признал ее недееспособным лицом. Это означает, что в отношении нее не может осуществляться досудебное производство в общем порядке и применяться меры, предусмотренные главой 18 УПК Украины. Иными словами, применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно невменяемых лиц в том же УПК, ст. 508, предусмотрен особый порядок уголовного производства. К таким лицам могут применяться меры принудительного медицинского характера. В частности, помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих ее опасное поведение.
У органов предварительного расследования была возможность параллельно обратиться в суд с соответствующим ходатайством. И тогда лицо прямо из-под стражи поместили бы в лечебно заведение», - написала она в фейсбуке.