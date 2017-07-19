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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В суде объяснили, почему отпустили цыганку, пытавшуюся украсть ребенка

Пресс-секретарь Апелляционного суда в Сумской области Екатерина Спивак разъяснила, почему суд принял решение, которым было отменено Постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для женщины, подозреваемой в похищении двухлетнего ребенка.

«Принять другое решение коллегии судей апелляционного суда не позволяет законодательство. Криминально-процессуальный кодекс, в частности, ст. 183, ч. 2 п. 3 говорит, что мера пресечения в виде содержания под стражей не может быть применена к ранее не судимому лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

1. Подозреваемая ранее не была осужденной.

2. Санкция статьи, по которой она подозревается в оказании уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В свою очередь со стороны прокурора не только не доказано, но и не представлено вообще доказательств, что подозреваемая совершала какие-либо действия по укрытию от органа досудебного расследования, препятствованию проведению уголовного производства.

Это было во-первых.

Во-вторых, в ходе апелляционного производства было установлено, что подозреваемая страдает психическим заболеванием. В 2016 году Рожищенский районный суд Волынской области признал ее недееспособным лицом. Это означает, что в отношении нее не может осуществляться досудебное производство в общем порядке и применяться меры, предусмотренные главой 18 УПК Украины. Иными словами, применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно невменяемых лиц в том же УПК, ст. 508, предусмотрен особый порядок уголовного производства. К таким лицам могут применяться меры принудительного медицинского характера. В частности, помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих ее опасное поведение.

У органов предварительного расследования была возможность параллельно обратиться в суд с соответствующим ходатайством. И тогда лицо прямо из-под стражи поместили бы в лечебно заведение», - написала она в фейсбуке.

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