Прокуратура требует отменить необоснованные тарифы на тепло и горячую воду

На территории г. Сумы хозяйственную деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, а также предоставление коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой населения осуществляет ООО «Сумытеплоэнерго», которое для указанных целей использует арендованное коммунальное имущество - целостный теплоэнергетический комплекс.
По результатам изучения информации о правомерности формирования указанным предприятием тарифов на коммунальные услуги установлено завышение им расходов на их производство, что, в свою очередь, приводит к тому, что соответствующие тарифы нельзя считать экономически обоснованными.
В частности, по инвестиционным программам на 2016 год предприятие планировало потратить на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения всего около 47 млн грн, однако фактически на эти цели перечислено лишь чуть более 14 млн грн.
Таким образом, в результате недофинансирования инвестиционных программ на сумму более 29 млн грн расходы, которые фактически не понесло ООО «Сумытеплоэнерго», необоснованно учтены в тарифах на коммунальные услуги, которые оплачиваются потребителями.
При таких обстоятельствах с целью защиты интересов государства и громады в указанной сфере прокуратурой области в августе текущего года инициировано обращение в окружной административный суд г. Киева с иском к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, об обязательствах изъять из структуры тарифов, установленных ООО «Сумытеплоэнерго», вышеуказанных необоснованных расходов и пропорционально уменьшить соответствующие тарифы на коммунальные услуги. Сейчас производство по делу открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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