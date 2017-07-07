Прокуратура требует отменить необоснованные тарифы на тепло и горячую воду Органами прокуратуры Сумской уделяется особое внимание обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Так, в соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы на коммунальные услуги должны соответствовать экономически обоснованным затратам предприятий, предоставляющих эти услуги, на их производство.

На территории г. Сумы хозяйственную деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, а также предоставление коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой населения осуществляет ООО «Сумытеплоэнерго», которое для указанных целей использует арендованное коммунальное имущество - целостный теплоэнергетический комплекс.

По результатам изучения информации о правомерности формирования указанным предприятием тарифов на коммунальные услуги установлено завышение им расходов на их производство, что, в свою очередь, приводит к тому, что соответствующие тарифы нельзя считать экономически обоснованными.

В частности, по инвестиционным программам на 2016 год предприятие планировало потратить на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения всего около 47 млн грн, однако фактически на эти цели перечислено лишь чуть более 14 млн грн.

Таким образом, в результате недофинансирования инвестиционных программ на сумму более 29 млн грн расходы, которые фактически не понесло ООО «Сумытеплоэнерго», необоснованно учтены в тарифах на коммунальные услуги, которые оплачиваются потребителями.

При таких обстоятельствах с целью защиты интересов государства и громады в указанной сфере прокуратурой области в августе текущего года инициировано обращение в окружной административный суд г. Киева с иском к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, об обязательствах изъять из структуры тарифов, установленных ООО «Сумытеплоэнерго», вышеуказанных необоснованных расходов и пропорционально уменьшить соответствующие тарифы на коммунальные услуги. Сейчас производство по делу открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.