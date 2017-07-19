Фонд госимущества не смог продать 25% акций «Сумыоблэнерго» Конкурс по продаже пакета акций в размере 25% энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» не состоялся по причине отсутствия предложений от участника аукциона.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ). Согласно сообщению на аукцион, назначенный на среду, была подана одна заявка, но по неизвестным причинам предложений от данного участника не поступило.

Стартовая цена пакета акций составляла 370,192 млн грн.

Всего планировалось продать 44 281 375 акций.

Напомним, 24,99% "Сумыоблэнерго" владеет компания Larva Investments Limited, 24,96% – Bikontia Enterprises Limited и 18,51% – UA Energy Distribution Holding Limited (все три – Кипр).

Ранее ФГИ принял решение выставить на биржевые торги пакеты акций по 25% «Одессаоблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», ДТЭК «Днепроэнерго», ДТЭК «Днепрооблэнерго», ДТЭК «Западэнерго» и «Киевэнерго».