День Независимости в Сумах будет с дождем По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, днем 24 августа по г. Сумы и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м / с, кратковременный дождь, местами гроза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает: если гроза застала вас дома, то необходимо выключить телевизор, радио, прекратить пользоваться электроприборами, а также обезопасить жилище от сквозняков. Если же молния застала на улице, то ни в коем случае нельзя пользоваться зонтиком, мобильным телефоном, прятаться под одиночными деревьями, бегать. При неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение.