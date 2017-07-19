Сумской лучник вошел в восьмерку лучших на универсиаде В Тайбейе продолжается Всемирная универсиада.

К сожалению, в стрельбе из лука сумчане не преуспели. Лучшим результатом наших спортсменов стал четвертьфинал Алексея Губина. Ирина Хочина проиграла в 1/16 финала, Лидия Сиченикова – в 1/8.